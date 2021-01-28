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В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий

12:49
  • четверг
  • 28 января 2021

Пока над этим работают в правительстве, конкретных предложений не поступало

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тему возможной индексации пенсий.

"Вы знаете, что это тема для достаточно интенсивной дискуссии, но в данном случае никаких позиций пока не сформулировано", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

На вопрос о том, получил ли президент ответ от правительства по данной теме, представитель Кремля ответил: "Нет, пока вопрос в правительстве".

Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам большой пресс-конференции, которая прошла 17 декабря 2020 года. Одно из поручений касается индексации пенсий для работающих пенсионеров, представить предложения кабмину нужно в срок до 1 февраля.

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