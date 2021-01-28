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Московские сервисы на базе ИИ стали доступны всем российским врачам

12:52
  • четверг
  • 28 января 2021

Они смогут получить и консультации столичных специалистов

Москва запустила на базе Единой цифровой платформы здравоохранения специальный сервис автоматического анализа рентгенологических исследований hub.tele-med.ai. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, власти столицы постоянно наращивают новые возможности в рамках Единой цифровой платформы здравоохранения. При этом технологии доступны не только московским врачам, но и специалистам из других регионов страны.

"Месяц назад мы открыли доступ к сервису КТ-калькулятора - нейронной сети для оценки степени поражения легких по данным анализа крови. Спрос на него оказался значительным. На этом мы не останавливаемся, и сейчас готовы рассказать о новом сервисе. Специальная платформа, HUB, дает доступ врачам из любых субъектов страны к технологиям искусственного интеллекта, которые уже успешно применяются в наших учреждениях", - рассказала Анастасия Ракова.

После регистрации на платформе врач может загрузить рентгенологическое исследование для обработки искусственным интеллектом. Через несколько минут специалист получит своего рода "подсказки" – на какие области ему стоит обратить внимание. При сложных случаях врачи могут запросить консультацию московских экспертов.

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