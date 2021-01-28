Стало известно, когда "Спутник V" испытают среди онкобольных

Вакцина защищает от тяжелых случаев заболевания коронавирусом

Исследование вакцины "Спутник V" на онкобольных начнется в течение нескольких месяцев, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Дарья Егорова.

"Мы в настоящий момент планируем, что такие исследования будут запущены в следующие несколько месяцев, и в первую очередь они будут проведены, наверное, на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкологического заболевания, потому что мы идем поступательно по увеличению степени рисков для самих пациентов, которые будут принимать участие в исследовании", - рассказала она.

По словам Егоровой, в настоящее время ведутся консультации с врачами-онкологами из различных организаций по разработке дизайна клинических исследований, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор".

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