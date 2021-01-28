Заболевшего коронавирусом Ланового перевели в реанимацию

Ранее сообщалось о пятипроцентном поражении легких у артиста

Народный артист СССР Василий Лановой, ранее госпитализированный с коронавирусной инфекцией, переведен в реанимацию, передает ТАСС со ссылкой на слова директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока.

"Все проходит под контролем врачей", - уточнил собеседник агентства.

18 января Крок сообщил, что 87-летний Лановой уже готовится к выписке в ближайшие дни.

О болезни артиста стало известно 2 января. Заболела также его супруга Ирина Купченко. У Ланового выявили пятипроцентное поражение легких.

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