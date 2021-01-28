Эксперты "Валдая" обсудили последствия пандемии для общества и власти

Эксперты также говорили о новой геополитической борьбе, связанной с вакцинацией

Социально-политические последствия пандемии коронавируса обсудили в четверг эксперты клуба "Валдай". Дискуссия прошла в онлайн-формате. Выступили российские и международные спикеры.

На встрече затронули такие темы, как новая геополитическая борьба по теме вакцинации, взаимосвязь коронавируса и климатической повестки, а также кризис глобальной солидарности.

Говорили также и о доверии граждан к международным институтам, отношении жителей разных стран к действиям правительства в этот сложный период, передает "ТВ Центр".

"COVID-19 - это такой вызов, возможность переустановить отношения между властью и людьми существует. Наблюдая за некоторыми российскими регионами, я хочу сказать, что в них, мне кажется, власть умудрилась улучшить свои отношения с населением, построить где-то даже новые - не везде, естественно - отношения", - сказал председатель совета фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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