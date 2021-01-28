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Правительство направит 69 млрд руб. на выплату пособий

13:54
  • четверг
  • 28 января 2021

Кабмин перечислит деньги Фонду социального страхования

Правительство направит в Фонд социального страхования почти 69 миллиардов рублей. Средства пойдут на выплаты пособий. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Премьер подчеркнул, что все компенсации должны перечисляться своевременно и в полном объёме. Пособия будут выплачиваться напрямую из фонда, а не через работодателя. А со следующего года появится новый механизм начисления таких компенсаций - без заявок.

На заседании кабмина также стало известно, что почти 2 миллиарда рублей будут выделены на второй этап строительства многофункционального медцентра в Туве, который возводят по поручению президента Владимира Путина.

Кроме этого, члены правительства обсудили инициативы в сфере миграционного законодательства, передает "ТВ Центр".

"Будет усовершенствована система идентификации мигрантов, для въезда которых не требуется оформление визы. И все, кто планирует остаться в России более трёх месяцев, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование. Сегодня это необходимое условие, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и других опасных инфекций", - сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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