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Вакцинация от COVID-19 в Чехии может быть приостановлена из-за дефицита препарата

13:33
  • четверг
  • 28 января 2021

Проблемы решат к середине февраля

Минздрав Чехии рекомендовал приостановить вакцинацию населения от коронавируса из-за дефицита вакцины. Это связано с невыполнением своих обязательств компанией Pfizer.

"В республике не хватает вакцины. Из-за ее недостатка мы рекомендовали краевым координаторам процесса вакцинации с сегодняшнего дня на две недели прекратить проводить процедуры первичных прививок от коронавируса и сосредоточиться только на проведении повторных прививок", - сказала официальный представитель Минздрава Барбора Петерова.

Со среды прививки в Чехии пока могут сделать только граждане старше 80 лет и медики, работающие с коронавирусными больными. Проблемы с поставками вакцины власти рассчитывают решить к середине февраля.

Ранее советник премьер-министра по вопросам вакцинации населения и экс-министр здравоохранения республики Роман Прымула сообщил, что чешские власти обсуждают возможность покупки российской вакцины "Спутник V".

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