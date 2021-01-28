Собянин открыл новый путепровод на Белорусском направлении МЖД

За 10 лет Москва построила 17 путепроводов через ж/д пути

В районе железнодорожной станции "Жаворонки" Белорусского направления в четверг открыли путепровод. Это долгожданный для водителей и важный для Москвы и Подмосковья дорожный проект. Ведь раньше здесь всегда были заторы. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в столичном регионе это уже 17-й такой путепровод, запущенный за последние годы. Их количество будет увеличиваться.

Новую эстакаду по уже сложившейся традиции первой обкатывает спецтехника. Это путепровод протяжённостью чуть больше 500 метров не просто соединяет улицы села Жаворонки. Здесь был устаревший железнодорожный переезд и несколько ветхих домов. А выезд на Можайское шоссе мог длиться часами. В обратную сторону тянулась бесконечная вереница машин из тех, кто из Москвы отправлялся на дачи.

"Вся наша жизнь связана с поездками Москва – Подмосковье", - сказал жительница с. Перхушкова.

"Я проживаю в Петелино! Я хочу Вам сказать, что езжу в Одинцово с детьми и внуками. Большое спасибо! Вот так круто будет, если у нас будет эта дорога, потому что это дорога жизни. Постоянные пробки. Надоело! Я думаю, что многие скажут спасибо, но мы проверим", - говорит местная жительница.

Путепровод в Жаворонках даст возможность доехать от Можайского до Киевского шоссе и далее до Калужского и Варшавского шоссе, не выезжая на МКАД и ЦКАД. Этот объект - часть проекта создания поперечной связи от Можайского до Варшавского шоссе. Трасса соединит активно развивающиеся московские поселения Марушкинское, Первомайское, Десеновское и Троицк с подмосковными городами Одинцово и Подольск. В итоге развитую транспортную инфраструктуру получат полмиллиона местных автомобилистов. Проект одинаково значимый как для Москвы, так и для области.

"Совместный проект с Андреем Юрьевичем. В Крекшино построили путепровод и потом договорились, чтобы продолжить соединительную трассу от Киевки до Можайки и до Минки, сделать в Жаворонках тоже уже полноценный путепровод, потому что чем больше мы занимаемся железными дорогами, тем больше интенсивность на движении поездов и практически уже жителям невозможно переехать через эти пути без путепровода. Поэтому в целом в Москве мы сделали 17 путепроводов уже, в Московской области тоже большая программа, еще 6 находится в проектировании и строительстве", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство подобных переездов - большая госпрограмма, и это далеко не первый участок Подмосковья, который благодаря появлению новой эстакады будет избавлен от бесконечных пробок.

"Мы на территории Московской области реализуем сейчас 27 проектов, в разных совершенно частях Московской области. Один из самых долгожданных, следующий будет в Лобне. Поэтому сегодня очень приятное событие, я очень надеюсь, что сотни тысяч человек почувствуют совершенно другое качество жизни, будут быстрее возвращаться домой, передвигаться по Москве и по области", - сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Помимо строительства путепровода в Жаворонках реконструировали 2 километра прилегающей улично-дорожной сети, построили две разворотных эстакады на Можайском шоссе. Для удобства пешеходов возведен надземный переход, вдоль трассы установили защитные экраны. Футбольное поле, которое было на этом месте, перенесли. Теперь вместо него многофункциональный спортивный объект – и сразу несколько современных площадок.

Елена Сахно, Дмитрий Панов, Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

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