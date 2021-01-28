Власти Москвы отметили эффективность городских служб в борьбе с COVID-19

Свою эффективность доказал созданный год назад оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом был создан ровно год назад. С марта служба работает в круглосуточном режиме. Как заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова, она доказала свою эффективность.

Все городские службы работают слаженно, быстро принимают решения. Помогает и единая цифровая платформа московского здравоохранения, которая позволила вести каждого пациента от первого положительного теста до полного выздоровления. Улучшение эпидситуации в городе позволяет переводить перепрофилированные под лечение ковидных больных клиники в обычный режим работы, передает "ТВ Центр".

Сегодня такая процедура начинается в пяти столичных стационарах, а это более двух тысяч коек. Более 320 тысяч жителей Москвы уже сделали прививку от ковида. Ежедневно в пункты вакцинации приходят до 15 тысяч человек.

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