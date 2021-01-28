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ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

13:46
  • четверг
  • 28 января 2021

За проголосовали 107 депутатов, против - 36, 24 воздержались

По итогам голосования депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы полномочия российской делегации в организации продлены, передает ТАСС.

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За проголосовали 107 человек, против - 36, 24 воздержались.

Как отметил немецкий депутат Андреас Ник, в ПАСЕ бы хотели продолжать вести дискуссию с участием российских коллег. Его коллега Франк Швабе добавил, что важным остается вопрос о готовности России исполнять решения Европейского суда по правам человека.

С инициативой о лишении российских делегатов полномочий выступила в понедельник глава украинской делегации Мария Мезенцева. Запрос поддержали 38 участников заседания, его затем передали в мониторинговый комитет.

Голландский сенатор Тини Кокс отчитал Мезенцеву за ее действия. Он подчеркнул, что правом оспаривать полномочия не стоит пользоваться при любом удобном случае.

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