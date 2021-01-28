Как работает телепроект "Субботы московского выпускника"

Он поможет подготовиться к ЕГЭ и разобраться в сложной теме

Самые сложные вопросы учебной программы московские школьники теперь смогут решить не выходя из дома и всего за 15 минут! В столице запущен новый телепроект, благодаря которому ученики заполнят пробелы в программе, а ещё подготовятся к экзаменам. При этом школьники сами выбирают темы на онлайн-уроке.

Язык тригонометрии для Андрея Мишарина - уже почти родной. Математика и физика - в числе обязательных госэкзаменов, готовиться к ним он начал еще с каникул перед десятым классом, а сейчас уже в 11-м. Подготовка идет в усиленном темпе, скоро пробные экзамены. И тут очень кстати - разборы самых сложных заданий от экспертов, которым предстоит эти работы проверять.

"Здесь одна из ловушек - что в 13 номере есть область допустимых значений, которой обычно нет в номерах, и, плюс, решается немного нестандартно", - говорит Андрей.

Видеоразборы самых сложных заданий по единому и основному госэкзаменам проводят ведущие эксперты Московского центра качества образования по субботам в прямом эфире и на сайте Московского образовательного телеканала. Новый проект "Субботы московского выпускника" стартовал в январе, уже записаны более 20 роликов по самым разным предметам.

"Конечно, это русский язык и математика. Это обязательные, основные предметы, к ним особое внимание ребят. Самый популярный экзамен - это обществознание, на втором месте - иностранные языки и физика- вот эти предметы и вызывают большой интерес у ребят", - говорит директор Московского центра качества образования Марианна Лебедева.

Разбираются темы самые спорные, о которые обычно "спотыкаются" выпускники. Все видео короткие, по 10-15 минут. Тему мини-лекции для следующей недели можно выбирать.

"Я планирую стать врачом, и, конечно, эти занятия помогают повторить пройденное и найти для себя что-то новое. Я сдаю четыре экзамена -русский, математика (профиль), биология и химия. И мне эти занятия помогают", - говорит ученица 11 класса школы №1362 Диана Федорова.

А в классе видео из программы "Суббота московского выпускника" разобрали на уроке физики. Задание - про движение по окружности - сложно для школьников нестандартным графическим условием.

"Дети хуже работают именно с графическими представлениями информации, это сложнее, чем с текстовыми заданиями. А как раз в этих заданиях часто встречаются именно такие условия, когда информация задана в виде графика. И им нужно напоминать все возможные версии, как можно подойти к решению задач с графиками", - объясняет учитель физики школы №1362 Елена Алексеева.

По оценке самих школьников, такой формат подготовки заменяет курсы, и сокращает время на подготовку.

"Это доступно, потому что ты не тратишь время на другие отвлекающие тебя моменты, как на уроке. Ты конкретно разбираешь данную тему, данное задание, и четко понимаешь, на что тебе нужно уделять внимание", - говорит ученица 11 класса Елизавета Чекалова.

В таком же формате будут разбираться самые трудные темы для учеников с шестого по восьмой и десятых классов. А на этой неделе на голосовании было обществознание, победила тема "Трудные вопросы теории познания", ее разберут в эту субботу. А по окончанию проекта в конце мая буду составлены рейтинги самых популярных тем и экспертов.

Наталья Тарасова, Марина Шишлакова, Константин Степанов-Молодов. "ТВ Центр".

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