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В России появится первая в мире вакцина против аллергии на кошек

14:13
  • четверг
  • 28 января 2021

Над препаратом работают ученые Сеченовского университета вместе с австрийскими коллегами

Первая в мире вакцина против аллергии на кошек может появиться в России до конца года. Все компоненты получены, стабилизированы и связаны между собой. Препарат сначала протестируют на животных, а затем на добровольцах, чтобы оценить эффективность и безопасность прививки.

Над препаратом работают учёные Сеченовского университета вместе с австрийскими коллегами в зеркальных - одинаково оснащённых - лабораториях, передает "ТВ Центр". Как прогнозируют разработчики, у новой вакцины есть шанс составить конкуренцию уже известным противоаллергическим лекарствам.

"На данный момент описано восемь аллергенов кошек. Инновационность нашего препарата в том, что он поливалентный, он содержит практически все аллергены, значимые у кошки", - заявила врач-аллерголог, иммунолог, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии института молекулярной медицины Сеченовского университета Ксения Рябова.

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