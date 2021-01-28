Задержанный на ВДНХ безмасочник оказался беглым преступником

Поймать его удалось благодаря бдительности контролера

На станции ВДНХ благодаря бдительности контролёра удалось задержать преступника, который давно был в розыске. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Во время дежурства внимание сотрудника привлек мужчина без средств индивидуальной защиты. Пока полицейские выписывали ему штраф, выяснилось, что 26-летний уроженец Узбекистана уже давно находится в федеральном розыске за кражу.

Преступника сразу задержали. Теперь его ждет суд, а контролеру объявят благодарность.

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