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Спасатели напомнили москвичам об опасности выхода на тонкий лед

15:20
  • четверг
  • 28 января 2021

Январские морозы сменились оттепелью, и поверхность городских водоемов стала ненадежной

- Давайте, парни, помогайте!

Это запись с нагрудного видеорегистратора подмосковного инспектора ДПС. Полицейские спешат на помощь человеку, провалившемуся под лёд на Москве-реке. Мужчина уже успел сильно замёрзнуть.

Утопающего успели вовремя достать из воды. Но если бы помощь пришла хоть на минуту позже, могло произойти непоправимое, считают сотрудники поисково-спасательной службы. В период оттепели выходить на лёд очень опасно, предупреждают они. Поэтому спасатели регулярно дежурят на водоёмах и предупреждают отдыхающих о реальной угрозе жизни.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.

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