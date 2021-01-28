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Депутат МГД Киселева: Новая линия метро улучшит транспортную доступность районов СЗАО Москвы

13:58
  • четверг
  • 28 января 2021

Будет построено шесть новых станций

Новая линия метро позволит значительно улучшить транспортную доступность многих районов на северо-западе Москвы, в том числе района Строгино, считает депутат Мосгордумы Мария Киселева.

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Парламентарий рассказала, что новая линия пройдет между Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линиями на северо-западе. "Жители тех кварталов, откуда до ближайшей станции метро сейчас нужно добираться 15-20 минут, получат метрополитен в шаговой доступности. Думаю, это снизит нагрузку и на существующие линии метро, и на наземный транспорт. Важный момент - станция "Строгино" станет пересадочной, там будет предусмотрен переход на Арбатско-Покровскую линию, то есть живущие поблизости москвичи смогут выбирать, какой линией метро воспользоваться. Также будет возможность пересадки на Большую кольцевую линию и на МЦК", - рассказала Киселева.

Она отметила, что по проекту новый линии метро, на которой запланировано шесть станций, уже начались общественные слушания. Проголосовать можно на портале "Активный гражданин" до 2 февраля 2021 года.

Протяженность новой линии составит 12 километров, в ее состав войдут станции "Звенигородская", "Карамышевская", "Бульвар Карбышева", "Живописная", "Строгино" и "Липовая Аллея". При этом начало проекта будет располагаться на станции "Шелепиха" Большой кольцевой линии и МЦК и далее вдоль Шелепихинского шоссе.

Киселева добавила, что новой веткой смогут воспользоваться свыше 700 тысяч москвичей, живущих в соседних районах. "Также проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству территорий вблизи проектируемых станций метрополитена, создание дополнительных остановок и заездных карманов для общественного транспорта и безопасности пассажиров", - резюмировала депутат.

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