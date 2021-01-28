ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Артемьев: Проект Бирюлевской линии метро готов и вынесен на общественные обсуждения

14:09
  • четверг
  • 28 января 2021

Это важный для города проект

Проект Бирюлевской линии метро готов и вынесен на общественные обсуждения, строительство ветки начнется в 2021 году. Об этом сообщил депутат Мосгордумы от районов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и части района Царицыно Олег Артемьев.

"Вопрос строительства Бирюлевской линии метрополитена был одним из самых часто возникающих во время предвыборной кампании. Практически на каждой встрече мы с жителями обсуждали, как этот проект необходим югу города и особенно нашим районам - Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Поручение, которое дали мне жители - очень важно", - сказал депутат.

С этим вопросом Артемьев обратился к мэру города Сергею Собянину и получил на него ответ с четкими сроками по проекту. Депутат добавил, что общественное обсуждение проекта открыто на платформе "Активный гражданин". Утверждение проекта намечено на III квартал 2021 года, а ввод линии в эксплуатацию запланирован на 2024-2025 годы.

Бирюлевская линия метрополитена протяженностью больше 22 километров соединит районы юга Москвы, улучшив их транспортную доступность. В перспективе Бирюлевская ветка может стать диаметральной: она соединится с проектируемой Рублево-Архангельской линией на северо-западе Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Строительство метро
Строительство метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.