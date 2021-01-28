Депутат МГД Артемьев: Проект Бирюлевской линии метро готов и вынесен на общественные обсуждения

Это важный для города проект

Проект Бирюлевской линии метро готов и вынесен на общественные обсуждения, строительство ветки начнется в 2021 году. Об этом сообщил депутат Мосгордумы от районов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и части района Царицыно Олег Артемьев.

"Вопрос строительства Бирюлевской линии метрополитена был одним из самых часто возникающих во время предвыборной кампании. Практически на каждой встрече мы с жителями обсуждали, как этот проект необходим югу города и особенно нашим районам - Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Поручение, которое дали мне жители - очень важно", - сказал депутат.

С этим вопросом Артемьев обратился к мэру города Сергею Собянину и получил на него ответ с четкими сроками по проекту. Депутат добавил, что общественное обсуждение проекта открыто на платформе "Активный гражданин". Утверждение проекта намечено на III квартал 2021 года, а ввод линии в эксплуатацию запланирован на 2024-2025 годы.

Бирюлевская линия метрополитена протяженностью больше 22 километров соединит районы юга Москвы, улучшив их транспортную доступность. В перспективе Бирюлевская ветка может стать диаметральной: она соединится с проектируемой Рублево-Архангельской линией на северо-западе Москвы.

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