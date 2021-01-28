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Премьер Португалии заявил об "ужасной" ситуации в стране

14:11
  • четверг
  • 28 января 2021

Всему виной коронавирус

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что его страна оказалась в ужасной ситуации из-за пандемии коронавируса и в ближайшие недели она не улучшится.

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"Не стоит питать иллюзии и полагать, что мы не переживаем тяжелейший период. И мы будем переживать этот период еще несколько недель", - приводит слова Кошты "Интерфакс" со ссылкой на португальское телевидение.

Как отметил премьер, эпидемиологическая обстановка ухудшилась после того, как на период Рождества ослабили ограничения. Также Кошта посетовал на активное распространение британского штамма инфекции.

Ранее власти Германии сообщили о планах отправить в Португалию военных медиков. Те должны оценить, какую еще помощь можно оказать португальцам.

На сегодняшний день в Португалии выявлено 669 тысяч случаев COVID-19. 11,3 тысячи пациентов скончались.

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