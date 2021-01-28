ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во Франции разгорелся скандал из-за танцующих без масок полицейских

14:36
  • четверг
  • 28 января 2021

Нарушителей коронавирусных правил обещали наказать

В комиссариате северного пригорода Парижа Обервилье около 30 полицейских организовали вечеринку в участке, в ходе которой нарушили как комендантский час, так и санитарные правила. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на французские СМИ.
Во Франции пройдут концерты для оценки рисков заражения коронавирусом

Вечеринку устроили 22 января. Вскоре в Сети появилось видео оттуда. Люди танцевали "Макарену" без масок и игнорировали необходимость соблюдать дистанцию.

Как сообщила префектура полиции, в отношении нарушителей будут применены административные санкции.

С 15 декабря во Франции действует комендантский час. С 16 января его действие расширили: он теперь вступает в силу с 18:00 на всей территории страны. По-прежнему закрыты музеи, театры, кинотеатры, рестораны и бары.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Полицейский патруль во Франции
Полицейский патруль во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.