Во Франции разгорелся скандал из-за танцующих без масок полицейских

Нарушителей коронавирусных правил обещали наказать

В комиссариате северного пригорода Парижа Обервилье около 30 полицейских организовали вечеринку в участке, в ходе которой нарушили как комендантский час, так и санитарные правила. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на французские СМИ.

Вечеринку устроили 22 января. Вскоре в Сети появилось видео оттуда. Люди танцевали "Макарену" без масок и игнорировали необходимость соблюдать дистанцию.

Как сообщила префектура полиции, в отношении нарушителей будут применены административные санкции.

С 15 декабря во Франции действует комендантский час. С 16 января его действие расширили: он теперь вступает в силу с 18:00 на всей территории страны. По-прежнему закрыты музеи, театры, кинотеатры, рестораны и бары.

En plein couvre-feu, ce commissariat a tenu un pot de départ, sans masque, sans distanciation sociale, alors que ces rassemblements sont interdits.

Bienvenue au commissariat d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. pic.twitter.com/ToApjj2on9 — Loopsider (@Loopsidernews) January 27, 2021

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