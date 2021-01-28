Опубликовано видео наезда иномарки на пешехода в Москве

Водитель мог быть пьян

На востоке Москвы иномарка сбила женщину на пешеходном переходе. Авария произошла утром на Кузнецовской улице.

Момент ДТП попал на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как молодая женщина выходит на проезжую часть, не посмотрев по сторонам. И практически сразу на большой скорости ее сбивает внедорожник, протащив несколько метров на капоте. После удара машину вынесло на обочину.

Пострадавшая осталась жива, она госпитализирована, передает "ТВ Центр". По неподтвержденным данным, водитель был пьян.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"