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Врач рассказала, почему появляются красные родинки

14:55
  • четверг
  • 28 января 2021

И стоит ли из-за них переживать

Дерматоонколог Светлана Дячук рассказала, как на теле человека появляются красные родинки. Врач подчеркнула, что переживать из-за них не стоит – они не опасны для здоровья.

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Дячук объяснила, что такие образования принято называть ангиомами или гемангиомами. По сути, они представляют собой клубочек расширенных капилляров на коже и не могут превратиться в злокачественные новообразования, а потому удалять их нужно лишь по медицинским показаниям.

Врач заявила, что красные родинки могут появиться в любом возрасте, а причины их образования до сих пор остаются неизвестными. Дячук добавила, что они не являются признаками шлаков, глистов, болезней печени или других заболеваний.

"Можно здорово сэкономить, ведь никаких анализов сдавать не нужно, никакого лечения тоже не требуется", - подытожила специалист.

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