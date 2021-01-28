"Пытались избавиться от брылей": хирург объяснил изменения в лице Деми Мур

Актриса вышла на подиум в качестве модели

Деми Мур произвела фурор на показе новой коллекции Fendi – актриса неприятно удивила поклонников своей внешностью. Пластический хирург Александр Вдовин объяснил, какие операции могли настолько сильно изменить внешность знаменитости.

Эксперт предположил, что Мур сделала эндоскопический лифтинг и пластику губ по технике Киссельринг, при которой увеличение губ происходит благодаря выворачиванию наружу слизистой. При этом на верхней губе разрез делается по контуру слизистой в форме крыльев чайки, из-за чего эту операцию также называют "крыло чайки". Вдовин подчеркнул, что такая процедура подходит обладательницам тонких губ и позволяет придать объем при наличии возрастных изменений в этой области, передает "Вечерняя Москва".

Что касается эндоскопического лифтинга, то из-за него у актрисы появились "довольно странные скулы".

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"По всей видимости, при помощи коррекции нижней губы хирург, к которому обращалась голливудская звезда, пытался таким образом избавиться от брылей, которые в силу возраста отчетливо наметились у актрисы", - добавил Вдовин.

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