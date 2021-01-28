В Москве ведутся семь дел о нарушениях на незаконной акции 23 января

К административной ответственности привлекли 267 человек

Как сообщили в пресс-службе МВД, в Москве расследуются семь уголовных дел о нарушениях на несанкционированном митинге в центре столицы 23 января. Речь идет в том числе о нападениях на сотрудников правоохранительных органов.

Среди участников несогласованной акции, уточнили в полиции, находились больные коронавирусом. В этой связи ведется предварительное расследование. К административной ответственности привлекли 267 человек.

Московская полиция также вновь предупредила ответственности за участие в незаконных мероприятиях, призвав воздержаться от посещения акции 31 января.

"За призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной", - цитирует сообщение ТАСС.

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