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Путин оценил темпы производства вакцины от коронавируса

15:05
  • четверг
  • 28 января 2021

Произведено уже более 8 миллионов доз вакцины

Производство вакцины от коронавирусной инфекции в России идет с опережением графика. Об этом в четверг во время совещания с правительством заявил президент России Владимир Путин. По его словам, привить нужно порядка 68 миллионов граждан - как в кампании по вакцинации от гриппа.
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"Мне министр Мантуров (глава Минпромторга Денис Мантуров - прим. ред.) докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов", - приводит ТАСС слова Путина.

Как доложила главе государства вице-премьер Татьяна Голикова, произведено уже 8,2 миллиона доз лекарства, при этом в медицинские учреждения направлено 2,7 миллиона. Она также сообщила, что регистрация вакцины Центра Чумакова ожидается в феврале, передает РИА Новости.

Накануне Путин, выступая на Давосском форуме, призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19 по всему миру. Вакцина доступна в основном странам первого мира, но такой расклад необходимо менять, отметил российский лидер.

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