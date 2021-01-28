Путин оценил темпы производства вакцины от коронавируса

Произведено уже более 8 миллионов доз вакцины

Производство вакцины от коронавирусной инфекции в России идет с опережением графика. Об этом в четверг во время совещания с правительством заявил президент России Владимир Путин. По его словам, привить нужно порядка 68 миллионов граждан - как в кампании по вакцинации от гриппа.

"Мне министр Мантуров (глава Минпромторга Денис Мантуров - прим. ред.) докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов", - приводит ТАСС слова Путина.

Как доложила главе государства вице-премьер Татьяна Голикова, произведено уже 8,2 миллиона доз лекарства, при этом в медицинские учреждения направлено 2,7 миллиона. Она также сообщила, что регистрация вакцины Центра Чумакова ожидается в феврале, передает РИА Новости.

Накануне Путин, выступая на Давосском форуме, призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19 по всему миру. Вакцина доступна в основном странам первого мира, но такой расклад необходимо менять, отметил российский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"