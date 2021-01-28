Голикова назвала сроки регистрации третьей российской вакцины от COVID-19

Производство препарата "ЭпиВакКорона" уже началось

Ситуацию с вакцинами от коронавируса в России оценила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, в середине февраля ожидается регистрация третьего российского препарата, разработанного центром имени Чумакова.

"Направлена на регистрацию в министерство здравоохранения вакцина "Ковивак" центра Чумакова. Мы ожидаем регистрацию в середине февраля и первый выпуск вакцины "Ковивак" в конце марта 2021 года", - сообщила Голикова во время совещания президента России Владимира Путина с членами правиетльства.

Вице-премьер напомнила, что на сегодня уже налажен масштабный выпуск вакцины "Спутник V". Производство вакцины "ЭпиВакКорона" уже началось, выпуск необходимого количества будет достигнут концу февраля 2021 года, передает РИА Новости.

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