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Путин заявил, что пандемия в России постепенно отступает

15:27
  • четверг
  • 28 января 2021

Но расслабляться властям нельзя, добавил президент

В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин отметил, что действия властей страны по борьбе с распространением коронавирусной инфекции дают положительный результат.

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"Пандемия действительно постепенно отступает", - приводит слова главы государства ТАСС.

Президент добавил, что предпринимаемые в стране усилия по борьбе с COVID-19 "соответствуют уровню угроз". Расслабляться же, подчеркнул Путин, ни в коем случае нельзя - в частности, всегда должен быть резерв коек.

По словам российского лидера, вакцинацию должны пройти примерно 68 миллионов граждан страны. Как заметила вице-премьер Татьяна Голикова, выпуск препаратов идет с опережением графика.

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