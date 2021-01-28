Голикова назвала введение "ковидных паспортов" вредной идеей

После прививки россияне получают сертификаты

Зампред правительства Татьяна Голикова назвала вредной идею ввести в ряде регионов страны "ковидные паспорта". Она подчеркнула, что после вакцинации от коронавируса россияне получают сертификат привитого гражданина.

"Эта форма определена Минздравом, она выдается на прививочных пунктах. Комитет по ЧС ВОЗ в настоящее время не рекомендует вводить требования вакцинации для международных поездок. Хочу отметить для глав регионов вредность и нецелесообразность введение паспортов", - сказала Голикова.

Она добавила, что на сегодняшний день в России произведено уже свыше 8 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции, 2,7 миллиона из которых направлены в медицинские организации, передает РЕН ТВ.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор".

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