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Лукашенко: спецслужбы Белоруссии пресекли попытки взрывов домов

15:55
  • четверг
  • 28 января 2021

Раскрыты каналы поставок взрывчатки

Белорусские спецслужбы раскрыли планы боевиков по подрыву домов, сообщил Александр Лукашенко. Белорусский президент поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые вовремя пресекли попытки дестабилизировать обстановку в стране.
Лукашенко заинтересовался новыми методами ведения войны

"Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это ж подлезли многие, и особенно боевики - группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально…, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что полностью восстановлены цепочки связей, произведены задержания. Лукашенко выразил благодарность КГБ и милиции, которые нейтрализовали "этих деятелей". В то же время, президент не исключил, что можно ожидать заброски новых групп с оружием и боеприпасами.

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