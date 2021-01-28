Лукашенко: спецслужбы Белоруссии пресекли попытки взрывов домов

Раскрыты каналы поставок взрывчатки

Белорусские спецслужбы раскрыли планы боевиков по подрыву домов, сообщил Александр Лукашенко. Белорусский президент поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые вовремя пресекли попытки дестабилизировать обстановку в стране.

"Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это ж подлезли многие, и особенно боевики - группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально…, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что полностью восстановлены цепочки связей, произведены задержания. Лукашенко выразил благодарность КГБ и милиции, которые нейтрализовали "этих деятелей". В то же время, президент не исключил, что можно ожидать заброски новых групп с оружием и боеприпасами.

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