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Москва открывает доступ к технологиям на основе ИИ для врачей всей России

16:01
  • четверг
  • 28 января 2021

Специальная платформа дает доступ врачам из регионов к технологиям искусственного интеллекта

Москва постоянно наращивает новые возможности в рамках Единой цифровой платформы здравоохранения. Кроме того, столичные сервисы на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) стали доступны всем российским врачам.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, специальный сервис автоматического анализа рентгенологических исследований hub.tele-med.ai поможет медикам по всей стране обработать лучевые снимки благодаря ИИ.

"Сейчас в сервисе доступны инструменты автоматической оценки КТ-снимков: алгоритмы выявляют на медицинских изображениях признаки коронавирусной пневмонии и оценивают степень поражения легких по шкале от одного до четырех", - сказала заммэра Москвы.

Работу сервисов уже протестировали более полутысячи врачей из порядка 100 столичных медучреждений.

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