Некоторые регионы смягчают коронавирусные ограничения

Эпидобстановка улучшается

На фоне улучшения эпидемической ситуации отдельные регионы смягчают санитарные ограничения. Благодаря наращиванию производства вакцин ускоряются темпы прививочной кампании. Только в Москве медицинскую процедуру прошли свыше 320 тысяч граждан.

Столичные бары и рестораны вновь готовы встречать гостей хоть круглосуточно - если и посетители, в свою очередь, пойдут навстречу. Находиться во всех развлекательных заведениях можно исключительно в масках. Между столиками - обязательная социальная дистанция. Впрочем, не всем представителям сферы разрешили снимать замки с дверей. Под запретом до сих пор кальянные. Сотрудники заведения на Мясницкой на указы мэра и Роспотребнадзора внимания не обращали. Несмотря ни на что, работали и ждали гостей. Теперь перспективы не самые радужные. Заведение опечатано. Материалы дела готовятся к передаче в суд.

"Управлением возбуждено дело по административному правонарушению, предусмотренным ч.2 ст.6, предусматривающей наложение административного штрафа до полумиллиона рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток", - сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев.

Игра явно не стоила свеч. Пренебрегая правилами Роспотребнадзора, можно добиться лишь осложнения ситуации. Пока в Москве фиксируют устойчивый рост снижения заболеваемости Ковид-19 - всё благодаря ответственному отношению горожан. Пять госпиталей, переоборудованных под ковид, возвращаются к обычной работе.

"Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное, - сокращения госпитализаций пациентов с инфекцией. С учетом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе, мы приняли решение "выводить из ковида" медицинские учреждения", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В некоторых регионах эпидобстановка также позволяет снимать введённые ранее ограничения. С понедельника вновь за парты вернутся школьники в Бурятии. В Санкт-Петербурге планируют разрешить работу ресторанов и торговых центров. Смягчения коснутся, в том числе, кинотеатров и концертных залов. В Сахалинской области отменили цифровые пропуска. При въезде в регион теперь не требуется справка об отсутствии инфекции. Во многом переломить ситуацию помогла масштабная вакцинация. Она продолжается на территории всей страны.

Проводится вакцинация в два этапа с промежутком в 21 день. Перед прививкой необходим медицинский осмотр. Все, кто прошёл процедуру, ведут дневник самочувствия. За всё время кампании никаких осложнений зафиксировано не было. И "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" показывают себя весьма хорошо. На подходе и третья вакцина, разработанная российским центром имени Чумакова.

"Они показали свою эффективность. И все три препарата, о которых мы сейчас сказали - они используют разные платформы и разные технологии. Они не похожи друг на друга. Поэтому здесь у каждого производителя был свой подход, свой опыт производства таких препаратов", - рассказал и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

О российской вакцине говорят и в ООН. В организации заявили, что она сможет сыграть одну из решающих ролей в борьбе с пандемией. Препарат можно будет применять в миссиях, как только его официально одобрит ВОЗ.

Александра Сергомасова, Елена Макарова, "ТВ Центр".

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