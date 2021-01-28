В Днепре разгорается скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку

Принятие на Украине скандального закона о языке, по сути, оправдывает разжигание розни

На Украине родители младшеклассников пожаловались на вопиющий случай дискриминации. В Днепре одна из учительниц провела "уроки ненависти" к русскому языку. Она внушала школьникам, что говорить необходимо исключительно по-украински, а все, кто этого не делает, являются врагами государства. Выходка педагога-националиста у руководства учебного заведения не вызвала нареканий.

Любить и знать украинский язык уже недостаточно. Теперь в местных школах учат ненавидеть русский.

"Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдет к ней на работу и пожалуется на "её негодную риторику". Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском... Иначе мы враги", - это коллективное обращение родителей одной из школ Днепра в городское управление образования.

Уже несколько месяцев преподаватель младших классов объясняет их детям, что любой, кто не говорит по-украински - "враг государства". Все жалобы директору и просьбы заменить учителя ни к чему не привели. Руководство считает, что такие наставления вполне педагогичны. А, главное, соответствуют новому закону о языке, положения которого особо ярые его поборники теперь распространяют на все и всех.

Нигериец Оланипекун Олатунджи и представить не мог, что окажется в центре языкового скандала. Прекрасно говорящий по-английски, по-русски, но пока только начинающий учить украинский, он имел неосторожность высказать свое отношение к новому закону. После чего началась настоящая травля африканца.

"Украинские СМИ пишут гадости про меня. Говорят, что мне все равно, на каком языке я говорю, что я не уважаю украинский язык", - рассказал студент.

А для Галины Ликуновой пост в защиту русского языка в соцсетях, где владелец ветеринарной клиники в шуточной форме предложила скидку для русскоговорящих клиентов, стоил изуродованных стен и сломанной вывески.

Местная прокуратура обещала разобраться. Но виновных вряд ли найдут. И, главное, накажут. А потому всех инакомыслящих и говорящих борцы за чистоту мовы могут травить без страха. Как было с украинской поэтессой и профессором Евгенией Биличенко. Стоило только женщине сказать, что не хочет совсем отказываться от русского языка.

"Руководство моего университета намерено меня уволить и угрожает мне увольнением на основании моих политических взглядов вопреки статье 164 Конституции Украины. Я украинка. Я двуязычная", - говорит Евгения Биличенко.

Неконституционными новые правила считают и украинские венгры, которых также лишили права говорить и учиться на родном языке. Эту проблему киевские власти якобы пообещали решить. Но сколько уже было таких обещаний. Пока же на Украине собирают доносы на водителей такси, продавцов или официантов, посмевших заговорить с клиентом не на украинском. По новому закону за это может грозить штраф - 250 долларов. Что с учетом местных зарплат серьезная сумма.

Екатерина Выскребенцева, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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