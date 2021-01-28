Коммунальные службы Москвы готовятся к мощному снегопаду

Синоптики говорят - настоящие морозы придут в столицу в феврале

Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, который, по прогнозу, продлится до вечера пятницы. Сложная погодная обстановка сохраняется еще в нескольких регионах. В Приморском крае также снег и сильный ветер. На Чукотке сильная метель с видимостью менее 500 метров. Похожая обстановка в Сахалинской области и в Хакасии.

Подробнее – в репортаже Виктора Прокушева

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