Лукашенко на танке приготовился защищать Белоруссию

Белорусский лидер уверен: расслабляться нельзя

Властям Белоруссии нельзя расслабляться: люди им не простят такой безалаберности, уверен Александр Лукашенко. Белорусский лидер считает, что многие уже поняли, почему он действовал жестко во время протестов – он защищал страну. А кто еще не понял – тот поймет, заявил Лукашенко.

"И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Акции протеста в Белоруссии проходят с перерывами со дня президентских выборов, которые прошли 9 августа прошлого года. Оппозиция призывает продолжать протесты. В конце августа в сети появилась фотография Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках на фоне главного входа в его резиденцию.

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