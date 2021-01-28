ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко на танке приготовился защищать Белоруссию

16:40
  • четверг
  • 28 января 2021

Белорусский лидер уверен: расслабляться нельзя

Властям Белоруссии нельзя расслабляться: люди им не простят такой безалаберности, уверен Александр Лукашенко. Белорусский лидер считает, что многие уже поняли, почему он действовал жестко во время протестов – он защищал страну. А кто еще не понял – тот поймет, заявил Лукашенко.
Лукашенко: спецслужбы Белоруссии пресекли попытки взрывов домов

"И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках", - цитирует Лукашенко агентство БелТА. 

Акции протеста в Белоруссии проходят с перерывами со дня президентских выборов, которые прошли 9 августа прошлого года.  Оппозиция призывает продолжать протесты. В конце августа в сети появилась фотография Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках на фоне главного входа в его резиденцию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.