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Неизвестный обстрелял посетителей кафе на Ленинградском проспекте в Москве

16:58
  • четверг
  • 28 января 2021

Пострадали три человека

Один человек госпитализирован, еще двое самостоятельно обратились за медпомощью после инцидента в кафе на Ленинградском проспекте в Москве. Мужчина открыл огонь по посетителям – как сообщают в пресс-службе столичного ГУМВД, из предмета, похожего на пистолет.
В центре Москвы произошла стрельба

"Один из участников конфликта произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся. В результате произошедшего пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

По данным полиции, стрелка удалось задержать. 40летнего приезжего нашли  на улице Софьи Ковалевской. У него изъяли предмет, похожий на травматический пистолет. Возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, передает РИА Новости.

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