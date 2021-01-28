Собянин рассказал о возможностях платформы "Электронный дом Москва"

Москвичи смогут решать вопросы, связанные с проживанием в многоквартирных домах, в онлайн-формате

В столице создана единая платформа для онлайн-собраний собственников жилья. О ее работе на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Решать связанные с проживанием в домах вопросы, а также проводить онлайн-собрания собственников можно на платформе ed.mos.ru, а также в приложении "Электронный дом Москва".

Сервис "Электронный дом Москва" заработал еще в 2018 году в пилотном режиме, сейчас же приложение перезапущено с новыми функциями. Как сообщил Собянин, жильцы могут проводить опросы, публиковать объявления, общаться с соседями, обращаться в УК и многое другое.

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