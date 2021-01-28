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Возбуждено еще 2 уголовных дела против участников незаконной акции в Москве

17:33
  • четверг
  • 28 января 2021

Статья – насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов

Применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов – по такой статье возбуждены уголовные дела против двоих участников несанкционированной акции, которая прошла в Москве 23 января. Обвинен7ие задержанным будет предъявлено в ближайшее время, меру пресечения изберет суд, сообщили в главном следственном управлении по столице.
В Москве ведутся семь дел о нарушениях на незаконной акции 23 января

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), - сообщила ТАСС представитель ведомства Юлия Иванова.

По словам Ивановой, одна из задержанных, 35-летняя женщина, во время несогласованной акции на Пушкинской площади несколько раз ударила полицейского. Второе дело возбуждено в отношении уроженца Псковской области, который бросил специальное ограждение в полицейского. По данным СК, всего в рамках уголовных дел о противоправных действиях на несогласованном митинге задержаны уже семь человек.

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