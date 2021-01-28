Возбуждено еще 2 уголовных дела против участников незаконной акции в Москве

Статья – насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов

Применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов – по такой статье возбуждены уголовные дела против двоих участников несанкционированной акции, которая прошла в Москве 23 января. Обвинен7ие задержанным будет предъявлено в ближайшее время, меру пресечения изберет суд, сообщили в главном следственном управлении по столице.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), - сообщила ТАСС представитель ведомства Юлия Иванова.

По словам Ивановой, одна из задержанных, 35-летняя женщина, во время несогласованной акции на Пушкинской площади несколько раз ударила полицейского. Второе дело возбуждено в отношении уроженца Псковской области, который бросил специальное ограждение в полицейского. По данным СК, всего в рамках уголовных дел о противоправных действиях на несогласованном митинге задержаны уже семь человек.

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