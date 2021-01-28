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Украинцам пригрозили пятью годами тюрьмы за российское гражданство

17:56
  • четверг
  • 28 января 2021

Законопроект внесен в Раду партией президента

Украинцам может грозить до пяти лет заключения, если они скроют наличие российского гражданства. Законопроект внесла в Верховную Раду группа депутатов от правящей партии "Слуга народа". За нарушение сроков предоставления декларации о получении или прекращении иностранного гражданства грозят крупные штрафы.

"Проектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 114-2 "Сокрытие гражданином Украины наличия гражданства (подданства) государства-агрессора", - говорится в пояснительной записке к документу. Такое правонарушение предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

"Слуги народа" обосновывают необходимость такого закона следующим образом: украинцы с гражданством государства, которое "осуществляет агрессию по отношению к Украине", находятся в зоне риска. Агрессор может их использовать, тем самым нанести вред суверенитету Незалежной, считают народные избранники.

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