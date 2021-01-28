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Сенатор Святенко: городские клубные пространства стали популярным местом у москвичей старшего возраста

18:01
  • четверг
  • 28 января 2021

В 2020 году в Москве открылись три новых пространства "Мой социальный центр"

Городские клубные пространства пользуются большой популярностью у пожилых москвичей, рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

По ее словам, такие пространства стали главной площадкой для проекта "Московское долголетие". "Потребность в общении — одна из базовых для любого человека, это помогает исключить социальное одиночество. Именно поэтому в Москве несколько лет назад было принято решение о создании сети таких клубных пространств", - приводит АГН "Москва" слова сенатора.

В прошлом году в Москве открылись три новых пространства "Мой социальный центр" - это в дополнение к пяти, созданным ранее. Организовано более 300 клубов по интересам, сообщила Инна Святенко.

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