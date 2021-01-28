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Названы сроки отмены масочного режима в России

18:35
  • четверг
  • 28 января 2021

Все зависит от числа россиян с антителами к коронавирусу

Россияне смогут снять маски уже в 2021 году. Надежду на это выразила глава Роспотребнадзора. Анна Попова отметила, что сейчас антитела к коронавирусу есть примерно у 20-25% жителей страны.
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"Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся", - сказала Попова в интервью Первому каналу.

Глава Роспотребнадзора высказалась и поводу мутаций коронавируса. Британского штамма, по ее данным, в России пока не обнаружено. По словам Поповой, чтобы понимать, циркулирует он в Российской Федерации или нет, сейчас проводится большое количество исследований.

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