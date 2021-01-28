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В Нидерландах полиция задержала более 50 участников незаконных акций

19:03
  • четверг
  • 28 января 2021

Начались судебные процессы

За подстрекательство к беспорядкам в интернете и участие в незаконных акциях в Нидерландах задержаны более 50 человек. Несмотря на то, что на улицах голландских городов 28 января спокойнее, чем днем ранее, в интернете все еще много сообщений с противоправными призывами, сообщили в полиции.
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"В общей сложности задержан 51 человек… Мы по-прежнему видим много сообщений в социальных сетях, призывающих к насилию и беспорядкам, и принимаем соответствующие меры. Около 20 человек были задержаны за распространение подобных призывов", сказано в пресс-релизе правоохранительных органов.

В некоторых городах задержаны нарушители режима комендантского часа. Причинами задержаний стали также отказ подчиняться указаниям полиции и агрессивное поведение по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Судебные процессы над участниками незаконных акций, протестовавших против введенных из-за коронавируса карантинных мер, проходят по всей стране, передает ТАСС.

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