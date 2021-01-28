"Расслабляться преждевременно": Путин оценил ситуацию с COVID-19 в России

На совещании обсуждались также задачи восстановления занятости

Масштабы вакцинации от коронавируса необходимо довести до уровня, сравнимого с показателями вакцинации от гриппа - это около 70 миллионов человек за прививочную кампанию. Владимир Путин поставил такую задачу на совещании с членами правительства. На прошлой неделе, как напомнил президент, в России стартовала массовая вакцинация, планы по прививкам от ковида большие и они подкреплены соответствующими возможностями.

Тема номер один на заседании правительства, конечно, ситуация с коронавирусом. Принятые меры борьбы оказались эффективными и дают положительный результат, говорит Владимир Путин. Не случайно уровень заболеваемости в России вчетверо ниже, чем в европейских странах.

"Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел. По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее, по сравнению с другими странами, это так. Говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на то, что расслабляться преждевременно. Всё время говорю о необходимости соблюдать меры предосторожности и требования санитарных врачей, иметь резервы коечного специализированного фонда и всех необходимых средств", - отметил Путин.

Вакцинация - ключевой шаг в борьбе с Ковид-19. Только сформировав так называемый коллективный иммунитет, можно победить вирус. А потому прививочную кампанию от коронавируса необходимо провести в тех же масштабах, что и от гриппа, считает президент.

"Промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов. Но планы, как я сказал, большие. Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 миллионов человек привили. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией", - заявил Путин.

В регионах необходимо постоянно отслеживать доступность как самой вакцины, так и записи на прививку, говорит вице-премьер Татьяна Голикова. Докладывает: уже в это воскресенье на едином портале госуслуг в полном объёме заработает специальный сервис. Что же касается препарата, выпущено уже более 8 миллионов доз. Из них свыше двух с половиной миллионов направлены в медицинские организации. Небольшая задержка поставок связана со строгим соблюдением контроля качества. А нагрузка растет. Кроме "Спутника V" в России начали производить также "ЭпиВакКорону". Впереди - третий российский препарат – "КовиВак", уже на регистрации в Минздраве. Голикова напоминает: прививочная процедура остается добровольной. Никаких ковидных паспортов не будет.

"Ещё раз я хочу обратить внимание на это, особенно глав регионов, о нецелесообразности или даже вредности введения каких-либо дополнительных документов. Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс, это на сегодняшний день недопустимо", - заявила Голикова.

Один из результатов пандемии - рост безработицы, констатирует президент. Благодаря масштабным мерам поддержки ситуация выравнивается, но, чтобы вернуться на докризисный уровень, трудоустроить еще нужно как минимум миллион человек.

"Предлагаем выделять работодателю субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до первого января 2021 года. Приоритетная задача центра занятости - помочь стать участниками этой программы наиболее уязвимым на рынке труда категориям граждан. Это и женщины с маленькими детьми, граждане с инвалидностью, выпускники", - рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Власти должны действовать аккуратно, подчеркивает Путин. Помогать и гражданам, и экономике. Все правила для бизнеса должны быть понятны и прозрачны - это важно для привлечения иностранных инвестиций. А значит, в итоге - и для роста благосостояния россиян.

"Мы добиваемся повышения уровня локализации тех инвесторов, которые приходят на наш рынок, мы их поддерживаем и допускаем и до, кстати говоря, госзакупок даже, поддерживаем их финансово. Некоторые меры поддержки абсолютно беспрецедентные, в европейских странах ничего подобного государства в отношении иностранных инвесторов не делают", - отметил Путин.

При этом, добавляет глава государства, необходимо внимательно следить за ценой и качеством. На внутреннем рынке должна быть обеспечена реальная честная конкуренция.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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