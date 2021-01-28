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Почти 270 человек привлекли к ответственности после несогласованной акции в Москве

22:21
  • четверг
  • 28 января 2021

110 из них назначено наказание в виде административного ареста

За правонарушения после несогласованных акций в Москве 23 января к административной ответственности привлечены 267 человек, сообщило городское управление МВД.

110 нарушителям судом назначено наказание в виде административного ареста. По данным полиции, среди участников акции находились те, кому была предписана самоизоляция из-за выявленного у них короновируса. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидимических правил".

Составлены протоколы в отношении 173 родителей, чьи дети приняли участие в несогласованной акции. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя региональных штабов Навального Леонида Волкова. Выяснилось, что он призывал к участию в акции подростков.

"Установлено, что Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января он разместил в "Ютубе" публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих их безопасность. Ссылки на указанные видеозаписи Волков также разместил в свободном доступе на своих пользовательских страницах в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграм. Работа по установлению лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности, продолжается", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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