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Лидеры трех российских партий подписали манифест об объединении

22:18
  • четверг
  • 28 января 2021

Съезд всех трех партий пройдет 22 февраля

В четверг лидеры трех партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали манифест об объединении. Этот документ включает 12 принципов, правды, патриотизма и справедливости, передает "ТВ Центр".

Они подразумевают усиление роли государства в экономике, бюджетную децентрализацию, введение прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение наказаний за коррупцию. А также повышение минимального размера оплаты труда, увеличение пенсий и пособий. Также фиксируется признание права народа Донбасса на самоопределение. Руководители объединяющихся партий называют подписание манифеста историческим событием, которое знаменует начало процесса объединения всех левых политических сил.

"Это единственный залог спасения России - совмещение молодости, агрессии, мудрости, интеллекта, ресурсов. Вот то, что я перечисляю, это безусловно, являют те три организации, которые сегодня собрались. И это действительно не предел. Потому что мы действительно, не на словах, не на бумаге, реально открыты к дальнейшему объединению многих организаций на левом патриотическом фланге, поле, ландшафте", - заявил Захар Прилепин.

Съезд всех трех партий пройдет 22 февраля. На нем будут приняты официальные решения о ликвидации "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России" как самостоятельных политических сил. Делегаты съезда дадут название новой партии, сформулируют ее устав, а также изберут руководящие органы.

"Сегодня мы начинаем долгий, я это знаю, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России. Самый главный ресурс - это наша вера в то, что надо жизнь менять. Мы за перемены, за перемены в пользу каждого гражданина РФ. Но самый главный наш ресурс - это поддержка наших избирателей", - отметил Сергей Миронов.

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