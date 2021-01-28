Форт "Александр Первый" готовят к масштабной реставрации

Только обследование подводных конструкций уже принесло немало интересных находок

Жемчужину военной архитектуры - неприступный и величественный кронштадтский форт "Александр Первый" - начали готовить к масштабной реставрации. Специалисты не только восстановят первозданный облик исторического сооружения, но и вдохнут в него новую жизнь. Закрытый объект, который вызывает повышенный интерес у любителей истории и загадок, переоборудуют, чтобы его, наконец, смогли посещать туристы. Основу для будущей экспозиции составят обнаруженные в ходе работ артефакты.

Накрыть жестяной кровлей сооружение 90 на 60 метров, не повредив историческую кладку на крыше, задача не из лёгких. Но без этого невозможно приступить к реставрации. Почти два века эта старинная крепость, построенная прямо посреди залива, была открыта всем ветрам. Кирпичные стены нужно прогреть и высушить, чтобы не осыпались. Хотя при таких погодных условиях, среди воды, они сохранились идеально. Рабочие говорят: вот что значит строить на века.

Форт "Александр Первый", названный в честь российского императора — это одно из сооружений хитроумной оборонительной системы вокруг острова Котлин, на котором стоит город Кронштадт. Построенная по приказу Петра Первого, эта цепь из 17 морских крепостей на насыпных островах должна была оборонять Кронштадт, за которым уже Санкт-Петербург, от нападений с Балтики. Цитадели выглядели настолько неприступными, что ни одна корабельная флотилия Европы за всю историю города так и не решилась атаковать их.

Форт "Александр" очень похож на знаменитый форт "Бояр" у западного побережья Франции, где сейчас проводится известный квест. Хотя форт "Бояр" был построен позже, чем было завершено строительство этой крепости под Санкт-Петербургом, легенда гласит, что их проектировал один и тот же архитектор.

Винтовые литые чугунные лестницы внутри крепости, высоту ступенек которых рассчитывал лично император Николай I, одновременно служат дополнительным укреплением всего здания. Сейчас их накрыли защитным настилом. На крепостных стенах, зашитых сверху листовой броней, по всему диаметру стояли десятки тяжелых орудий. Сохранились даже чугунные кольца для их крепления. Стены снаружи облицованы гранитом и наклонены под таким углом, чтобы ядра отскакивали от них и по обратной траектории летели в корабли противника. В мрачных казематах стояли ядрокалильные печи. Их потолки сейчас укрепляют деревянными стропилами.

В конце 19 века, когда в Петербурге разразилась эпидемия чумы, здесь устроили противочумную лабораторию. Вакцину делали из лошадиной крови. Для этого животных из конюшни на первом этаже поднимали наверх на единственном тогда в мире грузовом лифте — от него сохранились шахта и колесо лебедки. Заболевших чумой врачей кремировали и прятали прах в этих кирпичных стенах. После революции, покидая крепость, медики подожгли ее — об этом до сих пор напоминают почерневшие стены и второе название форта - "Чумной". Он - третий по счету с начала строительства всей оборонительной системы и один из немногих, дошедших до нас. Восстановление этой и ещё двух крепостей и объединение их в туристический кластер - масштабный государственный проект.

Сейчас включены в государственную программу в части финансирования три фарта исторических – это "Александр Первый", "Пётр Первый" и "Кроншлот", - сообщила соорганизатор проекта АНО "Остров фортов" Марика Коротаева.

В прошлом году специалисты впервые в истории обследовали подводные основания крепостей — тогда было найдено немало ценных артефактов, сейчас их изучают археологи. Тогда же выяснилось: 12-метровые сваи, заполненные бетоном — в идеальном состоянии, и простоят еще столетия. Одна из главных проблем - к этим водным крепостям никогда не была проведена никакая инженерия — то есть нет ни электричества, ни воды. В помощь — только дизельный генератор и десятки рабочих. Труд титанический — например, с крыши нужно было снять землю, которая была предназначена для охлаждения раскаленных ядер.

Все работы по расчистке форта должны завершиться к осени. Потом начнется реставрация и оформление острова для проведения экскурсий. Сейчас до крепости можно добраться только по воде летом или на аэроботе — зимой. В будущем его свяжет с материком канатная дорога.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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