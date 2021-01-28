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Собянин: общие собрания собственников можно проводить на единой онлайн-платформе

19:37
  • четверг
  • 28 января 2021

Мэр рассказал о запуске онлайн-платформы "Электронный дом Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях для проведения онлайн-собраний собственников жилья. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр отметил, что теперь можно полностью управлять своим домом в режиме онлайн.

Для решения соответствующих вопросов работает платформа ed.mos.ru, а также приложение "Электронный дом Москва". Там можно публиковать объявления, проводить опросы и общаться с соседями, добавил Сергей Собянин.

"Электронный дом" — это платформа, которая призвана наладить взаимодействие между жителями и управляющими компаниями. Каждую неделю через "Электронный дом" в единый диспетчерский центр и на портал "Наш город" поступает порядка 700 заявок.

Проект "Электронный дом" стартовал в пилотном режиме в 2018 году. Позже он был перезапущен и дополнен новыми возможностями. После обновления к платформе подключилось 18 тысяч многоквартирных домов.

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