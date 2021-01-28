Москва и Берлин решили вместе бороться с санкциями против "Северного потока-2"

Проект нужен Германии и Европе

Российская Госдума и германский бундестаг договорились сообща сопротивляться попыткам США остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Договоренность достигнута между парламентскими комитетами по энергетике.

"Давления пока нет, но есть предложение администрации вновь избранного президента приостановить реализацию проекта и еще раз обсудить со своими союзниками, в том числе из Евросоюза и немецкими коллегами, целесообразность … окончания строительства", - заявил журналистам глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

"Северный поток-2" должен быть достроен, он нужен и Германии, и Европе – такова общая позиция Берлина и Москвы, сообщил Завальный. Стороны условились оказывать всяческое сопротивление разного рода попыткам, в том числе американской стороны, приостановить реализацию проекта, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"