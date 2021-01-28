Ракова: Москва готова обеспечить вакциной всех пенсионеров

Пожилые переносят заболевание коронавирусом в тяжелой форме

В Москве готовы привить от коронавируса всех пенсионеров, которые желают пройти вакцинацию. Столичные власти удовлетворят весь спрос, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Вакцину разрешили применять людям старше 60 лет, и в Москве для этой категории никаких ограничений по вакцине нет. В полном объеме весь спрос мы готовы удовлетворить", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия-24".

Заммэра уточнила, что у вакцинированных пенсионеров почти не было побочных реакций на прививку против коронавируса. При этом не получившие прививки пожилые жители столицы, заболев коронавирусом, переносят это в тяжелой форме. Ракова отметила, что жителям столицы в возрасте от 65 лет и выше направлены специальные приглашения на вакцинацию.

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