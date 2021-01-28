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Американский эсминец Porter вошел в Черное море

20:25
  • четверг
  • 28 января 2021

В Минобороны России отметили, что следят за кораблем

Силы Черноморского флота внимательно следят за кораблем ВМС США. Ракетный эсминец вечером 28 января вошел в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Ракетный эсминец ВМС США прибыл в порт Одессы

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Портер" ВМС США, зашедшего в 19.00 в 28 января 2021 года в акваторию Черного моря", - сообщили журналистам в Минобороны.

Ранее 6-й оперативный флот ВМС США заявил, что оснащенный системой противоракетной обороны Aegis и крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи км эсминец проходит черноморские проливы. Американские военные уточнили, что USS Porter направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению морской безопасности в регионе". В этом районе уже находится корабль того же класса Donald Cook, он прошел проливы 23 января.

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