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Коллега Ланового подтвердил, что артист пережил клиническую смерть

20:58
  • четверг
  • 28 января 2021

Оценить состояние актера медики смогут к утру

Народный артист Василий Лановой пережил состояние клинической смерти. Информацию, которая ранее появилась в Telegram-канале Baza, подтвердил друг актера, народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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"Главное, что он пережил. Будем надеяться на лучшее и ждем завтрашнего утра. Это было, у него тяжелое состояние, сейчас будем надеяться, что он выкарабкается", — заявил Герасимов РБК.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что 87-летний актер Василий Лановой пережил состояние клинической смерти. Народный артист был госпитализирован 2 января вместе с супругой, актрисой Ириной Купченко. 7 января директор концертной программы Ланового Антонина Журавлева сообщила, что артист чувствует себя хорошо, легкие поражены всего на 5%.

Однако 28 января народного артиста СССР, кавалера множества орденов перевели в реанимацию. Супруге Ланового врачи предложили продолжать лечение дома, но Купченко отказалась.

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