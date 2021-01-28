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ВОЗ предупредила о надвигающемся на Африку "коронавирусном шторме"

21:27
  • четверг
  • 28 января 2021

За прошедший месяц заболеваемость выросла на 50%

Заболеваемость коронавирусом и смертность от COVID-19 в странах Африки растет быстрыми темпами. Угрозу представляют и новые штаммы вируса – они могут стать причиной второй волны пандемии, заявили во Всемирной организации здравоохранения. По мнению экспертов ВОЗ, Африку ждет коронавирусный шторм.
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"Помимо новых вариантов, усталость от COVID-19 и последствия собраний в конце года могут спровоцировать страшный шторм (заболеваемости) и вызвать вторую волну в Африке и переполнение медицинских учреждений", - заявила региональный директор организации Матшидисо Моэти.

За четыре недели - с 29 декабря по 25 января - число новых случаев заболевания COVID-19 в африканских странах выросло на 50% по сравнению с предыдущим месяцем. Только за последнюю неделю на континенте было зафиксировано 175 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, умерли 6,2 тысячи пациентов. Преобладающим является штамм, впервые выявленный в ЮАР, отмечается в заявлении ВОЗ.

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