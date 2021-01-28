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МГУ объявил о возврате к очному обучению

21:43
  • четверг
  • 28 января 2021

Студенты вернутся в аудитории 8 февраля

Период дистанционного обучения в Московском государственном университете имени Ломоносова завершается. Студенты вернутся в аудитории 8 февраля. Приказ ректора опубликован на сайте МГУ.
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"Начать весенний семестр 2020/21 учебного года в Московском университете 8 февраля 2021 года", - сказано в приказе. В документе подчеркивается необходимость соблюдать все требования и рекомендации Роспотребнадзора.

В аудиториях советуют применять шахматную рассадку учащихся. Также рекомендуется не допускать скопления студентов в аудиториях, коридорах, холлах. За каждой группой следует закреплять конкретную аудиторию, минимизировать общение студентов из разных групп во время перерывов. Студенты и преподаватели в здании университета обязаны носить средства индивидуальной защиты.

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